Colombia derrota a Venezuela y entra en puestos de clasificación al Mundial

La selección femenina de fútbol de Colombia derrotó este miércoles por 0-2 a su par de Venezuela, por la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20, y quedó a las puertas de conseguir uno de los cuatro billetes que reparte el torneo al Mundial de la categoría que se disputará este septiembre en Polonia.

Las ‘cafeteras’, que arrancaron la fecha con la obligación de ganar para seguir en carrera, abrieron el marcador por intermedio de Marian Sterling, que a los 45+2 aprovechó un centro rasante de Santia Cabezas que las venezolanas no atinaron a despejar.

La jugadora Isabella Díaz sentenció el partido en la fracción 53 con una larga vaselina que superó a la portera venezolana Valeria Rebanales, que estaba fuera del arco en medio de los esfuerzos de la Vinotinto por igualar la pizarra.

La jornada también fue positiva para el equipo de Argentina, que goleó 4-0 a Paraguay y ahora sueña con recuperarse del lento arranque en el hexagonal y avanzar a la cita de Polonia.

Goleadoras

Annika Paz a los 24 y Kishi Núñez, de penalti a los 35 minutos, anotaron para la Albiceleste en la primera mitad de este partido.

Agustina Maldonado a los 55 y Núñez de nuevo, esta vez en la fracción 67, pusieron cifras definitivas al marcador.

La jornada se inició con el empate 1-1 entre las líderes y ya dueñas de cupos al Mundial, Brasil y Ecuador.

En este juego, la Verdeamarela se adelantó por intermedio Vitorinha a los 12 minutos, pero Ecuador consiguió la paridad después de un gol en propia puerta de la defensora brasileña Thay a los 69.

Diez minutos después, Giselle pudo desnivelar el marcador y dar el título del torneo a Brasil desde el punto penalti, pero su remate se estrelló en el poste derecho.

Brasil puntero

Con los resultados, Brasil, que ha ganado las diez ediciones anteriores que se han completado del Sudamericano Sub-20, sigue líder con diez enteros, seguida de Ecuador con ocho.

Colombia, Argentina y Paraguay igualan en la tabla con cuatro puntos, pero La Tricolor, con mejor diferencia de goles, se ubica en la tercera plaza.

La Albiceleste, con -1 y Paraguay, con -4, ocupan los siguientes puestos de la clasificación, que cierra Venezuela con solo dos puntos.

El torneo conocerá a las campeonas y a las últimas dos clasificadas al Mundial este sábado, cuando se juegue la última fecha del hexagonal con los partidos Colombia-Argentina, Brasil-Venezuela y Ecuador-Paraguay.

Asunción / EFE