Colombia cree que Machado debería poder ir al Nobel, aunque hay personas con más mérito

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, aseguró que la opositora María Corina Machado "debería poder ir a recoger" el Premio Nobel de la Paz en Noruega, aunque consideró que "otras personas tal vez tenían más méritos" para recibirlo.

"Yo creo que debería poder ir a recoger el premio. Nosotros incluso hemos dicho que si ella requería asilo en Colombia, se le concedería", dijo hoy la titular de Exteriores colombiana en la Tribuna EFE-Casa de América.

La premiación en Oslo será el 10 de diciembre en una ceremonia a la que, según el comité del nobel, acudirá la venezolana, que está actualmente en la clandestinidad en su país.

Realidad

Villavicencio aseguró que no pueden "interferir en la política interna de Venezuela", país con el que el gobierno de Gustavo Petro restableció las relaciones y con el que comparte 2.500 kilómetros de frontera, pero denunció la detención sin "garantía" de una veintena de personas, entre las que hay también ciudadanos colombianos.

Pero al ser preguntada sobre qué opina sobre la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, la canciller aseveró que "otras personas tal vez tenían más mérito para ello", pero es una decisión que no cuestionan.

Además, ante otra pregunta sobre qué le parece que en alguna intervención Machado haya alentado la intervención de Estados Unidos en Venezuela, tras las operaciones actuales en el Caribe, la alta diplomática estimó: "Frente a que una premio Nobel de la paz invite a mayores agresiones no hay nada que decir".

Bogotá / EFE