Colegio de Ingenieros: Reconstrucción de La Guaira debe convertirse en proyecto nacional

Richard Casanova, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), planteó que la reconstrucción de La Guaira tras el doblete sísmico del 24 de junio debe ir más allá de recuperar las zonas afectadas y convertirse en un proyecto nacional que replantee el ordenamiento urbano con criterios científicos y técnicos.

En entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Casanova sostuvo que el proceso representa una oportunidad para relanzar al país y desarrollar una ciudad más segura, preparada para futuros eventos naturales y con mayor potencial económico.

En este sentido, enfatizó que el nuevo diseño urbano debe sustentarse en estudios geológicos, de vulnerabilidad y de riesgo que permitan definir dónde es viable construir viviendas y dónde conviene destinar los espacios a otros usos.

«Hay que replantearse una nueva zonificación, un reordenamiento urbano sobre la base de los estudios geológicos, de vulnerabilidad y riesgo. Eso va a determinar las densidades de construcción; es decir, en algunas áreas va a ser conveniente no construir», afirmó.

Añadió que La Guaira, por su condición de ciudad costera y su cercanía con la montaña, presenta riesgos que obligan a planificar con rigor científico para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Señaló que el objetivo debe ser ofrecer viviendas dignas, estables y seguras, además de preservar espacios verdes que sirvan de protección ante eventos marinos, como tsunamis.

Nuevos usos para las zonas de mayor riesgo

El ingeniero indicó que las áreas donde los estudios determinen que no es viable construir edificaciones podrían destinarse a infraestructura de menor impacto, como ciclovías, instalaciones deportivas, arquitectura ligera o espacios para fortalecer el turismo.

También propuso impulsar actividades comerciales con vocación de exportación, mediante bulevares para promover productos venezolanos como el ron y el chocolate, así como desarrollar centros de convenciones y ampliar la oferta turística de la entidad.

A su juicio, la planificación debe redistribuir los usos del suelo para definir las áreas residenciales, comerciales, turísticas, educativas y asistenciales, con el fin de garantizar todos los servicios necesarios.

«Reordenar toda la ciudad en base a criterios científicos, técnicos y geológicos podría convertir a La Guaira en una ciudad única en América Latina», expresó.

Proponen una instancia técnica para dirigir la reconstrucción

Casanova sugirió crear una instancia técnica responsable de la planificación, coordinación y control urbanístico del proceso de reconstrucción, integrada mediante una alianza entre el sector público y el privado.

Subrayó que el Estado debe conducir el proceso, mientras que el órgano planificador y el ejecutor puede ejercer controles recíprocos para garantizar la transparencia.

Asimismo, consideró indispensable incorporar a las comunidades desde la etapa de diseño del proyecto, mediante mesas técnicas que permitan ejercer contraloría ciudadana.

Finalmente, aseguró que el país cuenta con los profesionales y las capacidades necesarias para desarrollar un proyecto de esta magnitud. «Tenemos la ingeniería, tenemos el talento, tenemos las capacidades para lograr este objetivo», dijo.

Caracas / TalCual