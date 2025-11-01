CNP pide que "cese la opacidad" tras la desaparición de un reportero

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela exigió este sábado que "cese la opacidad", cuando se cumplen 48 horas desde la desaparición del periodista de sucesos Joan Camargo, quien, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), "fue interceptado por hombres no identificados" el jueves en Caracas.

"No es detención, es un delito de desaparición forzada. El silencio del Estado es complicidad. Exigimos que cese la opacidad y se ordene su liberación", manifestó el CNP en su cuenta de X.

El viernes, el SNTP advirtió de que "no hay información concreta" sobre el paradero de Camargo, por lo que exigió a "las autoridades apoyo para ubicar y conocer la situación del reportero".

El jueves, el sindicato denunció que el periodista salió de su casa a las 8:05 hora local (12:05 GMT) de ese día y fue "interceptado" por una "moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir".,

Comunicado

La familia del periodista publicó un comunicado, a través de la cuenta de X del sindicato, en el que indicó que durante la jornada del viernes recorrieron seis centros de detención en Caracas, "algunos de ellos hasta en dos o tres oportunidades".

"En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: que Joan no se encuentra allí", relató la familia.

"Joan Camargo se encuentra en condición de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos que exige una respuesta inmediata, coordinada y efectiva de las autoridades competentes", añadió.

De momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto. De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según informó a EFE el SNTP.

Denuncia previa

El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay periodistas detenidos "como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente".

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

