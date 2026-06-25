CNP Anzoátegui invita a participar en misa en honor a periodistas fallecidos

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Anzoátegui, invita a la población en general a participar en una misa que se llevará a cabo, el viernes 26 de junio, en honor a los profesionales de la comunicación fallecidos.

El acto religioso se desarrollará a partir de las 9:00 de la mañana en la iglesia María Auxiliadora, ubicada en Lechería.

Según informó el secretario general del CNP Anzoátegui, Domingo Díaz, ese día se encuentra previsto que el periodista Luis Córdoba emita unas palabras para honrar a estas personas, que dejaron una huella en el mundo del periodismo en la entidad.

Puerto La Cruz / Redacción Web