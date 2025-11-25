Clippve realizará concentración frente a la sede de la ONU para pedir la liberación de más de 180 mujeres presas por razones políticas (+Fotos)

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) realizará este martes 25 una concentración frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicada en el este de Caracas, para exigir la liberación de más de 180 mujeres que permanecen recluidas en distintos penales del país por razones de conciencia o por haber sido vinculadas a la oposición.

La actividad de calle coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y busca visibilizar las prácticas de violación de derechos humanos que, de acuerdo a la ONG, se han registrado en los distintos centros de reclusión contra las detenidas, tales como tratos crueles, negación de atención médica, represalias ejercidas por cuerpos de seguridad del Estado, agresiones de carácter sexual, además de desapariciones forzadas.

Actividad de calle convocada por el Clippve coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer / Foto: X / Clippve

El Clippve apuntó que la protesta “cívica y pacífica” -que tendrá como consigna la frase “No están solas”-, se llevará a cabo a partir de las 10:00 am en la Torre Parque Ávila de la Av. Francisco de Miranda de la ciudad capital, y se replicará en otras ciudades del mundo como Madrid, España; Buenos Aires, Argentina y Quito, Ecuador, con el objetivo de que la comunidad internacional ayude a lograr la protección, la libertad plena y la justicia para todas las detenidas.

La integrante del Clippve, Sairam Rivas, advirtió que en el país muchas presas políticas no tienen acceso a la atención ginecológica “ni a insumos para gestionar su menstruación”. “Su salud es vulnerada cada día dentro de las cárceles. La violencia también es esto”, subrayó.

Agregó que muchas de las mujeres privadas de libertad “viven en hacinamiento y sin condiciones mínimas de dignidad”.

Casos detallados

El Clippve detalló, a través de sus redes sociales, algunos de los más de 180 casos de mujeres presas entre ellas:

Rocío San Miguel. Defensora de DD.HH. Fue detenida el 9 de febrero de 2024 en Maiquetía, acusada “sin pruebas de participar en una operación de magnicidio. Permanece en la cárcel de El Helicoide, con una fractura de hombro y sin atención médica”.

Nakary Ramos. Periodista. Fue detenida el 7 de abril de 2025 tras publicar un reportaje sobre la inseguridad en Caracas. Fue acusada de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”.

Nelida Sánchez. Encargada del área de formación ciudadana de la Asociación Civil Súmate. Fue detenida el 26 de agosto de 2024. Permanece en El Helicoide “sometida a un proceso sin garantías y llevada a juicio sin derecho a la defensa”.

Yosida Vanegas. Es una madre de 68 años, apresada al volver a Venezuela a ver a su hijo (otro preso político) en agosto de 2023. “Fue acusada absurdamente de financiar el terrorismo y asociación para delinquir”. Está enferma y no ha recibido la atención médica adecuada.

Marggie Orozco. Médico de 65 años. Fue condenada a 30 años de cárcel por un audio privado de WhatsApp, en el cuestionaba las acciones de los gobernantes. Su salud es frágil y permanece presa acusada de incitación al odio.

Randall Telles. Joven de 22 años. Fue sentenciada a 15 años de cárcel por un video satírico en TikTok. Se usó una parodia generada con IA, donde aparecía su imagen para luego ser acusada de “incitación al odio”, aunque es inocente.

Xiomara Ortiz. Dirigente opositora de Vente Venezuela en el estado Lara, fue detenida el 13 de octubre de 2025. “Efectivos de seguridad irrumpieron en su casa sin orden de aprehensión, fue sacada a la fuerza y robaron sus pertenencias”. Desde entonces se desconoce su paradero.

Carla Da Silva. Administradora venezolana, detenida arbitrariamente el 5 de mayo de 2020 por supuestos vínculos con la Operación Gedeón. “Fue torturada por la Faes y permanece detenida sin juicio justo”.

Carmen Salazar. Maestra y líder comunitaria en Yaracuy. Fue detenida el 9 de enero de 2025 por defender derechos. Fue acusada de “terrorismo e incitación al odio” por protestar.

Yanin Pernía. Mesoterapeuta de 25 años. Fue detenida tras el atentado con drones de 2018. Fue torturada (golpes asfixia, abusos sexuales) y condenada a 30 años por terrorismo y magnicidio frustrado. “Aunque es inocente padece secuelas de salud por las torturas”.

Mery Torres y Zorys Gutierres Torres. Merys es una abuela de 71 años y madre del preso político Antonio Sequea. Fue secuestrada por agentes encapuchados el 20 de septiembre de 2025 junto a su sobrina Zorys. Sin cargos formales fueron sometidas a desaparición forzada. Mery es hipertensa y vulnerable.

La activista de DD.HH., Rocío San Miguel, lleva 655 privada de libertad / Foto: Archivo

Sarai María Zerpa. Joven con discapacidad (espina bífida y otras condiciones) detenida tras las protestas poselectorales de 2024. Fue acusada de terrorismo.

Wileidis Cubillán. Exfuncionaria electoral de 48 años. Presa desde el 10 de agosto de 2024, por un mensaje de texto enviado desde el celular de su hijo menor. Padece de afecciones cardíacas y eventuales convulsiones. Sigue detenida bajo cargos como el de “incitación al odio”.

Samaira Romero. Sargento de la Guardia Nacional detenida en 2019. “Acusada falsamente de conspiración, fue encarcelada sin juicio justo. Sufre torturas y aislamiento”.

Yusimar Montilla. Técnico del Ejército de 25 años, detenida, cuando estaba embarazada, por un presunto plan contra una gobernadora. Dio a luz bajo custodia y fue separada de su bebé a las 24 horas. Fue condenada a 7 años y 9 meses de cárcel por rebelión y traición.

María Elena Becerra. Docente tachirense de 45 años, madre de dos hijos, fue detenida el 12 de agosto de 2024 por la denuncia infundada de una líder de calle. Fue acusada de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, por un supuesto video crítico en TikTok.

Caracas / Redacción web