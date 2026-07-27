Gil propone creación de sistema de identificación moderno, electrónico y biométrico

A juicio del presidente del movimiento político Vamos con la Gente, Rodolfo Gil, el país debe avanzar hacia la modernización de "nuestra identidad", como piedra angular indispensable para lograr la reinstitucionalización y la democracia en Venezuela.

Señala que los venezolanos necesitan recuperar la confianza absoluta en las instituciones y, según su visión, el punto de partida pasa por dotar a la República de un sistema de identificación moderno, electrónico y estrictamente biométrico.

"No estamos hablando de un mecanismo de control autoritario, sino de una garantía soberana para proteger los derechos ciudadanos, blindar la certeza jurídica y erradicar definitivamente cualquier forma de fraude o usurpación de identidad. Proponer este salto tecnológico en las mesas de diálogo y en la discusión política nacional no es opcional; es un requisito previo y fundamental para fundar un Estado moderno, transparente, eficiente y al servicio de la gente", explicó.

Ventajas

Para Gil, esta propuesta garantiza que cada ciudadano sea único e irrepetible en el sistema, cerrándole el paso de forma definitiva a la suplantación y al delito informático, y tiene la capacidad de albergar de manera segura toda la información esencial que el ciudadano requiera, incluyendo datos genéticos como el ADN y tipo de sangre, así como un completo historial médico, social y judicial, optimizando la atención y la seguridad pública.

"Esto también asegura que cada voto corresponda inequívocamente a un ciudadano debidamente autenticado, permite al Estado focalizar los recursos y diseñar políticas públicas precisas basadas en datos reales y simplifica los trámites cotidianos bajo los más altos estándares internacionales de ciberseguridad y privacidad", apuntó el político.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez