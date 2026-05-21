Dirigente político Lester Toledo arribó a Venezuela tras más de 10 años en exilio

El dirigente político Lester Toledo ya se encuentra en Venezuela, luego de haber anunciado su regreso mediante un video publicado en sus redes sociales la mañana de este jueves 21 de mayo.

De acuerdo con audiovisuales difundidos en distintas plataformas digitales, el también abogado fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por los ex presos políticos Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa.

Previo a su llegada, el exdiputado dijo que regresaría al país para buscar justicia, luego de 10 años en el exilio. Su retorno, además, se da pese a que no le fue otorgada la amnistía aún cuando la solicitó.

En un video publicado por Voluntad Popular se aprecia a Toledo junto a Superlano. La tolda naranja celebró el reencuentro con un mensaje de bienvenida en X.

"Bienvenido a Venezuela hermano Lester Toledo. Recibiremos a todos nuestros hermanos que estuvieron en exilio forzado durante muchísimos años. ¡Queviva Venezuela libre!", posteó VP.

Por su parte, Guanipa también colgó en la misma red social un audiovisual dándole un abrazo al exdirigente estudiantil, que según anunció lo primero que hará será ir al TSJ a exigir justicia en su caso.

Caracas / Redacción web