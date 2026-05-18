Instituto Ítalo Latinoamericano dotó de equipos a empresa chocolatera de la Diócesis de Carúpano (+Fotos)

Representantes del Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA) sumaron un aporte en máquinas al laboratorio de la empresa chocolatera Kharis, de la diócesis de Carúpano, en el estado Sucre, como parte de la colaboración que mantiene el ente intergubernamental con la institución católica desde hace varios años.

El IILA es el promotor del proyecto Kharis junto a la iniciativa de monseñor Jaime Villarroel; y se ha encargado de dotar con maquinaria al laboratorio y de las formaciones en el área de chocolatería y bombonería.

La acción se llevó a cabo en la sede de la empresa en Playa Grande, municipio Bermúdez del estado Sucre, como parte del programa que se cumplió durante la entrega de certificados de formación a ocho instructores de Cáritas que participaron en un curso intensivo de de transformación y elaboración de frutas y chocolate.

Importancia de la dotación

Monseñor Jaime Villarroel, obispo de la diócesis, destacó que el proyecto se remonta a 2018, con la dotación de equipos a la empresa, cuyos fondos se destinan a programas sociales de la Iglesia.

Destacó que el proyecto se convirtió en una escuela para formar a personas de la zona, unas 200 a la fecha, a quienes han ayudado con el conocimiento para transformar el cacao en chocolate, así como el apoyo a los productores para el cultivo y la cosecha del fruto.

Satisfechos

Gabriele Durastanti, del IILA, dijo que se trata de un trabajo de acompañamiento y asistencia técnica que dura varios años, sobre todo a los jóvenes carupaneros con la formación en varias áreas relacionadas con el procesamiento del cacao.

Precisó que la formación tuvo como propósito aprovechar las conservas naturales de frutas locales para la producción de mermeladas y bombones con sabores típicos de la región. “Logramos comprobar que hemos puesto nuestro granito de arena en una sociedad muy comprometida con la institución, como la diócesis de Carúpano, que ha sabido valorar la contribución italiana, el esfuerzo y la excelencia que la IILA ha traído a esta tierra”.

Resaltó que el cacao de Urupú, población donde se concentran los productores cuyo fruto se usa en Kharis, ha participado en ferias internacionales, como la de Rimini en Italia y ha cosechado mucho aprecio.

Durante la entrega de certificados a los participantes del curso en la sede del laboratorio, asistieron representantes de la Cámara de Comercio, voceros de hotel Eurocaribe, representantes del Centro Ítalo Venezolano, Caritas Carúpano y emprendedores locales.

Sucre / Yumelys Díaz