Cleanz aprobó recursos para los sectores de alimentación y seguridad

Diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) aprobaron recursos, destinados para los sectores de alimentación y seguridad, en la reciente sesión que se llevó a cabo en la sede, ubicada en Barcelona.

A través de una nota de prensa difundida este viernes, el presidente del parlamento, Andrés Márquez, informó que fue un total de 161.880.156,64 bolívares que recibieron el visto bueno, por solicitud del gobernador Luis Marcano.

Márquez detalló que Bs 60 millones serán invertidos en la recuperación del Centro de Acopio Hugo Chávez del Mercado Municipal, ubicado en Boyacá 3. Así como, en la adquisición y distribución de alimentos en las Ferias Tricolor que se llevan a cabo en la entidad.

Dijo también que destinarán más de 10 millones trescientos mil bolívares para el Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencia de Carácter Civil y Desastres del Estado Anzoátegui (Sigraed).

De igual manera, que se aprobaron Bs 31.517.059.23 para la Dirección de Administración y Finanzas de la gobernación y Bs 60.000.000, 00 para cumplir con la planificación y gestión del Instituto Autónomo de la Secretaría de la Vivienda.

Barcelona / Elisa Gómez