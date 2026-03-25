Ciudadanos piden mantenimiento de canal cercano a la Av. Intercomunal 

Al borde del colapso. Así se encuentra el canal de aguas residuales situado a pocos metros de la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, en el eje Puerto La Cruz - Barcelona, a la altura de la estación de servicio (E/S) Vidoño.

En el lugar abundan envases de todo tipo, bolsas con desperdicios, papeles, ramas secas, escombros y gran cantidad de maleza.

A pesar de que el líquido aún corre por el conducto, vecinos temen que en los próximos días el paso quede totalmente obstruido.

"Si cae un palo de agua, esas aguas podrían salirse a la avenida, por eso se le agradece a la alcaldía de Sotillo o la gobernación del estado que hagan mantenimiento al canal pronto", expresó el señor Francisco Méndez, quien reside en la urbanización Pascal.

Detrás de la urbanización Pascal piden eliminación de vertedero improvisado

Sin limpieza

Este cauce conecta con el barrio Guzmán Lander, el cual está ubicado detrás del Complejo Polideportivo Simón Bolívar.

En ese tramo del canal, justo en la entrada de la comunidad, también hay mucha maleza y todo tipo de desperdicios.

Incluso, fuera del conducto, en plena avenida, es habitual observar montones de desechos sólidos, pues el espacio lo utilizan los vecinos de la zona como vertedero improvisado.

"Eso siempre está lleno de basura y zamuros. Yo creo que este canal no lo limpian con maquinarias desde el año pasado. Es necesario que se le haga mantenimiento, porque con las lluvias todo empeora y las aguas servidas se meten en las casas", alertó el vecino Armando Rojas.

En la parte trasera de la urbanización Pascal, también hay un espacio que es utilizado como botadero de basura por la "inconstancia" del servicio del aseo urbano.

"Como los camiones no vienen con regularidad la gente deja la basura allí y eso se va acumulando. Aquí viene gente de todos lados y cuando hay muchas bolsas, algunos vecinos la queman. yo tengo 10 años viviendo por aquí y nunca he visto que traigan una máquina para remover toda esa basura, los escombros y la maleza que se ve allí", comentó un obrero, quien habita en un edificio cercano, pero prefirió omitir su identidad.

A la altura del barrio Guzmán Lander, el canal también cuentan con gran cantidad de basura

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez