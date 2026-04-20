Cisterneros de Nueva Esparta paralizan la distribución de agua por insostenibilidad del servicio

Los trabajadores de camiones cisternas en el estado Nueva Esparta decretaron una Hora Cero que detiene el reparto de agua mediante este medio de transporte, el único salvavidas para comunidades que sufren una sequía extrema de más de 80 días en varios sectores.

La situación se agravó por la rotura del túnel trasvase del embalse Turimiquire, lo cual dejo a los ciudadanos sin acceso al líquido.

En el paral (lugar para llenar los camiones) de El Piache, los cisterneros enfrentan condiciones insostenibles, ya que deben esperar turnos de 24 horas para surtirse y además prestar un servicio gratuito obligatorio una vez por semana.

A esto se suman las largas colas por la alta demanda de cisternas en los municipios y los maltratos que denuncian por parte de los encargados del paral y los cuerpos de seguridad.

En el paral de Vicente Marcano, la situación es un poco más viable, pues allí los trabajadores surten un viaje comercial por cada viaje gratuito de carácter social. Sin embargo, aseguran que el trabajo sigue siendo cuesta arriba y las dificultades no cesan.

El domingo en la noche, un cisternero que operaba en el paral de Vicente Marcano se trasladó al de El Piache para intentar surtir agua y terminó detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Este hecho fue el detonante para que los trabajadores decidieran activar la hora cero, como medida de presión.

Los cisterneros esperan llegar a un acuerdo con Hidroven, los cuerpos de seguridad y la gobernación para lograr condiciones de trabajo armónicas que les permitan seguir prestando el servicio a la comunidad, hoy gravemente afectada por la falta de agua.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero