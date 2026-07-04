Cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 2.954, según balance oficial

La cifra de fallecidos a causa del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio se elevó a 2.954 personas, mientras que el número de heridos alcanzó los 16.592, de acuerdo con el más reciente balance ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El informe oficial también detalla que 6.462 personas han sido rescatadas en las zonas afectadas, mientras que 16.309 ciudadanos perdieron sus viviendas, lo que ha llevado a la habilitación de 80 campamentos transitorios para brindar atención a los damnificados.

En su reporte difundido a través de Telegram, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, precisó que se registran 856 edificios con daños estructurales y 190 colapsados, en medio de las labores de evaluación y recuperación en las áreas impactadas por los sismos.

Las autoridades señalaron además la participación de 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios, quienes se han sumado a las operaciones de búsqueda, atención médica y asistencia humanitaria. En paralelo, se mantienen desplegados 29.567 efectivos de distintos cuerpos de seguridad y protección civil.

Según el balance, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.486 toneladas de alimentos junto a 472.914 litros de agua potable. Las autoridades también indicaron que continúan habilitados canales telefónicos y plataformas digitales para reportar personas desaparecidas, aunque no se ha actualizado la cifra de ciudadanos en paradero desconocido, que hasta el 25 de junio se ubicaba en al menos 157 casos, de acuerdo con datos oficiales.

Caracas / Redacción web