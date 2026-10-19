Científicos comprueban extinciones de plantas en las cumbres montañosas europeas

Un equipo internacional de 37 científicos, dos de ellos españoles, alerta de que el aumento del número de especies en las cimas montañosas europeas oculta, en realidad, una pérdida creciente de plantas típicas de altitudes elevadas.

El estudio, recientemente publicado en la revista Science, ha analizado la vegetación de 62 cumbres en cuatro ocasiones entre 2001 y 2022, y confirma que las tasas de extinción local se han acelerado en los últimos 20 años debido al calentamiento climático, informó la Universidad española de Granada (UGR).

Durante decenios, el calentamiento global ha atenuado las limitaciones que el frío imponía a la distribución de las plantas de montaña.

El estudio pone de manifiesto que los cortos períodos de vegetación, baja temperatura acumulada y el riesgo de heladas durante todo el año hacían que los paisajes alpinos fueran difíciles de colonizar para muchas especies de la flora europea.

El calentamiento atmosférico acelerado ha permitido que las especies amplíen su presencia en cotas más elevadas, y esto ha provocado que la vegetación de las cimas sea ahora más variada en especies.

Sin embargo, los resultados de la investigación muestran que hay una cara negativa: el número total de especies aumenta, pero las tasas de pérdida también lo hacen, y esto afecta principalmente a las plantas de ecosistemas de gran altitud, como ocurre en Sierra Nevada (Granada).

Granada / EFE