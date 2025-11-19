China condena la "injerencia en los asuntos internos" de Venezuela por parte de EEUU

El Gobierno chino declaró este miércoles su "oposición" a lo que describió como "injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela", en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre el país sudamericano.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning señaló en una rueda de prensa que su país "apoya firmemente la declaración de 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que declara a América Latina y el Caribe 'zona de paz'".

Mao aseveró que Pekín "se opone a cualquier acción que viole la Carta y los principios de las Naciones Unidas e infrinja la soberanía y la seguridad de otros países".

Lo que se espera

"Esperamos que Estados Unidos lleve a cabo una cooperación judicial y policial normal dentro de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales", agregó la vocera, al tiempo que instaba a Washington a "intensificar sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe".

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció recientemente la Operación Lanza del Sur, que persigue luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

La operación se enmarca en la tensión entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Caracas ve como una amenaza para propiciar un cambio de gobierno.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico, operativos en los que han muerto de forma extrajudicial más de setenta individuos.

Beijing / EFE