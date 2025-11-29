Chile, Colombia y Venezuela se reparten los oros en taekwondo

Los chilenos Cristian Olivero y Joaquín Martínez ganaron oro en las pruebas de taekwondo, categorías de 58 a 68 kilos, y de 68 a 80 kilos, respectivamente, mientras que la colombiana Andrea Ramírez venció en la categoría menos de 49 kilos y la venezolana Alexmar Sulbarán en la de 49 a 57 kilos por los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Las competencias se disputaron en el tatami del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho, donde el equipo chileno demostró su superioridad sobre sus rivales en las pruebas masculinas.

Así, en la categoría de 58 kilos a 68 kilos, Olivero se alzó con la medalla de oro al vencer al venezolano Yohandri Granado, que se quedó con la plata.

El dominicano Saúl Taveras y el peruano Alejandro Castillo se llevaron las medallas de bronce.

En la siguiente categoría, de 68 a 80 kilos de peso, su compatriota Joaquín Martínez sumó otro oro al superar al colombiano Miguel Angel Trejos, que se alzó la medalla de plata.

En el tercer puesto, se ubicaron con el bronce el boliviano Juan Pablo Montalvo y el dominicano Pedro Martínez.

La competición femenina de taewkondo repartió el oro entre Colombia y Venezuela.

La colombiana Andrea Ramírez ganó el primer puesto tras vencer a la peruana Alessandra Suárez, que se quedó con la plata en la categoría menor a 49 kilos de peso.

A su vez, la venezolana Virginia Dellán y la panameña Caroline Castillo recibieron las de bronce.

En la categoría de 49 a menos de 57 kilos, la venezolana Alexmar Sulbarán se alzó con el triunfo ante la peruana Camila Cáceres, que obtuvo la de plata.

El tercer puesto y la de bronce fue para la colombiana Angie Prieto y la dominicana María Idalia Peña.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

