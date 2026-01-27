Chevron dice estar preparada para "continuar aportando" su experiencia en Venezuela

El representante de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, Mariano Vela, aseguró, en un encuentro encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que están "preparados para continuar aportando" su experiencia en el país suramericano.

"Estamos preparados para continuar aportando nuestra experiencia en el manejo de las operaciones con innovación tecnológica, un trabajo arduo, y con la tarea de crear un sector petrolero y de gas más competitivo", dijo Vela en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, expresó sentirse complacido de estar presente en el encuentro como, aseguró, lo ha estado la empresa en el último siglo en el país, "como un socio muy importante en el desarrollo y el crecimiento de la industria de los hidrocarburos" en Venezuela.

Vela participó en un encuentro con sectores empresariales como parte del proceso de consultas sobre la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo, en un contexto marcado por los acercamientos con Estados Unidos y el interés de Washington por el crudo venezolano tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Agradecimiento

El presidente de Chevron Venezuela agradeció "todos los esfuerzos" de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento -encargada de recoger y evaluar las propuestas sobre la reforma- y dijo esperar que se mantenga "el diálogo que se ha producido" sobre el tema.

"Nuestro enfoque sigue siendo la seguridad de nuestra gente, eso no cambia, y la integridad de los activos que hemos manejado durante tanto tiempo", agregó Vela.

El pasado jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó en la primera de dos discusiones el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que tiene como fin, según el Ejecutivo, atraer, facilitar y proteger inversiones privadas y extranjeras en el sector petrolero.

Ofrecimiento

Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció a ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo "protección y seguridad del Gobierno" a largo plazo y les urgió a invertir en Venezuela.

El republicano aseguró que el plan es que las estadounidenses inviertan "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del Gobierno", para revitalizar las infraestructuras en el país latinoamericano.

El pasado 11 de enero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, aseguró que Chevron, así como Shell, la española Repsol y la italiana ENI, "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela.

Caracas / EFE