CEV condena muerte de Víctor Hugo Quero y pide liberar a todos los presos políticos

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) condenó la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas y reiteró su exigencia de liberar a todos los ciudadanos detenidos por razones políticas en el país. El pronunciamiento ocurre mientras crecen las denuncias por desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El presidente de la CEV, monseñor Jesús González de Zárate, aseguró que el caso de Quero Navas refleja una práctica que ha afectado a numerosas familias venezolanas, cuyos parientes permanecieron incomunicados o desaparecidos durante meses.

“Reiteramos lo que ha sido la posición de la Iglesia en Venezuela, que es necesaria la liberación completa de los que en razón de sus opiniones personales y políticas están detenidos”, afirmó el prelado.

González de Zárate advirtió además que el caso de Víctor Hugo Quero no es aislado y expresó preocupación sobre el paradero de otras personas detenidas en el país.

“Como este caso, otros en los que familiares no sabían nada de los encarcelados durante muchos meses. Incluso quienes recuperaron su libertad no tuvieron contacto con sus familiares durante su reclusión. Eso muestra la gravedad de esta situación”, sostuvo.

La CEV informó que la situación de los presos políticos y las denuncias sobre violaciones de derechos humanos fueron planteadas recientemente al papa León XIV durante un encuentro sostenido con representantes de la Iglesia venezolana. El gesto buscó mantener la atención del Vaticano sobre la crisis humanitaria y judicial que atraviesa el país.

Víctor Hugo Quero Navas falleció en julio de 2025 mientras permanecía recluido en el Internado Judicial Rodeo I, según confirmó oficialmente el Ministerio para el Servicio Penitenciario esta semana. Su madre, Carmen Teresa Navas, denunció durante más de un año la desaparición forzada de su hijo y recorrió cárceles, tribunales y organismos públicos sin recibir información sobre su paradero.

El viernes, funcionarios del Cicpc realizaron la exhumación de los restos de Quero Navas como parte de la investigación abierta para esclarecer las circunstancias de su muerte. Carmen Navas estuvo presente durante el procedimiento y volvió a exigir justicia y transparencia sobre lo ocurrido bajo custodia estatal.

El caso ha generado reacciones de organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y representantes de la Iglesia católica. Monseñor Víctor Hugo Basabe, arzobispo de Coro, cuestionó públicamente el trato dado a Carmen Navas y aseguró que “parte el alma” lo ocurrido con la familia.

La muerte de Quero Navas reactivó además los cuestionamientos sobre las condiciones de detención en cárceles venezolanas y las denuncias de desapariciones forzada, incomunicación y torturas contra presos políticos.

Caracas / TalCual