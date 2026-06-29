Centros de acopio en Margarita se concentran en apoyar a cientos de damnificados que llegan a la región insular

Más de 200 afectados y damnificados por el doble sismo del 24 de junio que afectó a la zona costera central del país llegaron a Margarita y estiman el arribo de 400 personas más, lo que mantiene movilizados a los habitantes de la región insular.

Muchas de estas familias arriban con lo poco que pudieron salvar tras haber perdido la totalidad de sus bienes, buscando refugio con allegados y familiares residentes en la isla.

Sin embargo, la capacidad de recepción de los receptores locales se encuentra al límite ante la magnitud de la crisis.

Frente a esta realidad, la sociedad civil se ha organizado de manera voluntaria para brindar asistencia directa a quienes van ingresando a territorio insular, según las proyecciones de los equipos de ayuda.

En el punto de acopio ubicado en la plaza de La Bandera, sector playa El Angel del municipio Maneiro, Carlenis Rivero, integrante de la sociedad civil organizada, detalló que los esfuerzos se enfocan en atender las necesidades prioritarias de este grupo en constante crecimiento.

Lo que se requiere

La recolección se concentra actualmente de manera prioritaria en insumos específicos para la atención de niños, bebés y mascotas que forman parte de los grupos trasladados.

Rivero solicitó a la ciudadanía la donación de pañales, teteros, toallas húmedas y ropa adecuada para menores de hasta doce años de edad.

Asimismo, se requieren insumos médicos de primera necesidad y artículos de cuidado para los animales que también viajan con sus familias.

El centro de recepción mantiene sus puertas abiertas desde las 9:00 de la mañana para recibir los aportes de los margariteños.

Aunque durante las jornadas previas se despacharon decenas de camiones con ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas en Caracas, La Guaira y Falcón, la prioridad actual se ha volcado a sostener la contingencia dentro de la propia isla.

Las actividades de recolección se extenderán durante los días siguientes conforme evolucione la llegada de más damnificados.

Los centros de acopio más concurridos en Nueva Esparta son los de plaza de Las Banderas, Pampatar y La Casa de la Mujer en Maneiro, entre otros.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero