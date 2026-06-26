Centros de acopio en El Tigre requieren apoyo logístico

En diferentes centros de acopio instalados en El Tigre, estado Anzoátegui, para ayudar a los damnificados por los recientes eventos sísmicos, solicitan apoyo con insumos logísticos.

Se trata de los puntos de recolección que han surgido como iniciativas particulares, como es el caso de un stand en la Plaza Monumental Simón Bolívar.

Elisa Ortíz, una de las voluntarias, explicó que aunque desde este jueves han logrado recibir una buena cantidad de alimentos, ropa, zapatos y otros artículos indispensables, también requieren material para almacenar estos productos.

"Necesitamos cintas para embalar, bolsas de basura, cajas en buen estado, marcadores, hojas blancas, todo lo que nos pueda servir para ir organizando y empaquetando todo lo que con buen corazón la población ha dejado en esta zona", detalló.

Agregó que esta situación igualmente ocurre en otros puntos de acopio, como la Fundación Bichito de Luz, Bodegón Totto y Totto Burger.

Equipos de protección

En el caso de la plaza Bolívar, otros de los productos más solicitados son elementos de protección personal para quienes colaboran en las acciones de rescate: guantes, cascos, herramientas, lentes, botiquin de primeros auxilios y medicinas.

Los donativos captados en este lugar son remitidos a la organización Cáritas de Venezuela en el municipio, la cual ha movilizado su red de ayuda hasta las áreas afectadas.

La recepción se mantendrá activa hasta el próximo domingo, 28 de junio.

El Tigre / Damary Díaz