Centro de Estudios Simón Bolívar donó colección sobre la vida del Libertador a la Biblioteca de Carúpano

El Centro de Estudios Simón Bolívar realizó una donación de una colección sobre la vida del Libertador, a la Biblioteca Pública de Carúpano, en el estado Sucre.

La historiadora Gregoria Urbano, en nombre del ente, dijo que la política es difundir las obras que se centren en contar los hechos y además, de a la biblioteca, entregó un donativo a la Casa Andrés Mata.

Urbano destacó que las donaciones también pueden servir para realizar juegos didácticos desde la “historia insurgente”, que lleven a los niños a la historia desde una perspectiva animada y estrategia de investigación.

Obras

Agregó que la colección estará a la orden de estudiantes, investigadores y otros profesionales, que pueden consultarlas para descubrir a un Bolívar humano, “porque anda en la calle, lo hemos bajado de los pedestales de bronce”.

Entre las obras están las Memorias de O´leary, Mi Delirio sobre El Chimborazo, Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, entre otros. “Estamos nutriendo a la biblioteca pública de un arsenal histórico de suma importancia, escritos por autores de reconocida talla”.

Amabelys Ugas, directora de la biblioteca, agradeció la donación de los 12 ejemplares sobre la vida del Libertador, y dijo que estarán a la disposición de la colectividad carupanera y pariana.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano