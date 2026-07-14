Centro comercial de El Tigre alerta sobre tienda falsa que involucra sus instalaciones

El equipo del Centro Comercial Unimall de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, emitió un comunicado en su cuentas en redes sociales para alertar sobre una tienda falsa, que asegura ubicarse en sus instalaciones con la intención de captar clientes y estafarlos.

Según informaron, el supuesto establecimiento con el nombre de Street Urban no existe en el espacio comercial y además de ofrecer la facilidad de envíos nacionales, muestra datos ficticios en la mensajería de atención al cliente que comparte vía WhatsApp.

"La cédula proporcionada para el pago móvil es 4967101, al verificar este documento de identidad, no pertenece a ninguna Patricia (como se indica en un mensaje predeterminado para compradores), sino a un ciudadano llamado Manuel Antonio Ojeda Bolaños", explican en una publicación.

Por el momento no se conoce el número de personas que fueron víctimas de esta red ni desde cuándo opera. Sin embargo, desde el centro comercial exhortan a los usuarios a bloquear y reportar el número telefónico asignado a la tienda si se registra algún contacto.

Además, recomiendan verificar que los locales físicos existan acudiendo personalmente, antes de caer en algún engaño que afecte su patrimonio.

El Tigre / Damary Díaz