VV gestiona recursos y ayuda psicológica para damnificados que han llegado a Anaco

Este jueves, 16 de julio, la dirección ejecutiva municipal de Vente Venezuela (VV) en el municipio Anaco estará realizando el conversatorio "Ayuda psicológica después del terremoto", el cual tendrá como ponente a la psicóloga Verónica Vieito.

La actividad, que se iniciará a las 9:00 de la mañana, tendrá lugar en la sede del partido azul, ubicada en la calle Negro Primero, N° 5-39, entre las calles 24 de Julio y Primero de Mayo de la ciudad gasífera.

"El conversatorio forma parte de las acciones de ayuda que hemos venido coordinando ante la emergencia nacional surgida por los terremotos del pasado 24 de junio, para intensificar la atención y el acompañamiento a los ciudadanos damnificados que han llegado a Anaco. Seguimos gestionando recursos y asistencia básica para ellos", expresó el coordinador municipal de VV, Julio Itriago.

Compromiso

El dirigente ratificó el compromiso de avanzar en el apoyo solidario a los sobrevivientes de los movimientos telúricos destacando que la única prioridad de la organización política es la gente.

"No descansaremos hasta tender la mano a quienes lo han perdido todo", enfatizó el dirigente.

Dijo que a través de los centros de acopio que activaron pudieron enviar más de cinco toneladas de alimentos, bebidas, medicamentos, herramientas y otros enseres para los afectados en Caracas y La Guaira.

Anaco / Danela Luces