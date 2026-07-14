Personal de la Maternidad Candelaria García participó en jornada de actualización sobre lactancia

Personal de la Maternidad Candelaria García, en Carúpano, municipio Bermudez del estado Sucre, participaron en una jornada de actualización de conocimientos en materia de lactancia materna.

La coordinadora del Banco de Leche Humana del centro de salud, Dayana Gil, explicó que se trata de una jornada que estuvo a cargo de Médicos del Mundo, y que incluyó en el temario la lactancia materna exclusiva, técnica adecuadas de amamantamiento, alimentación complementaria y cuándo iniciarla, entre otros.

Destacó que siempre se realizan actualizaciones, y se incluye a la mayor parte del personal de la maternidad, en este caso participaron unos 10 profesionales entre ginecobstetras, enfermeras, estudiantes de enfermería, promotores sociales, aseadoras y personal administrativo, porque todos deben estar formados en el mismo tema y manejar la misma información. “Somos una maternidad amiga de la madre y los niños”.

Sucre / Yumelys Díaz