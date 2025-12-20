Centauros de Caracas se quedó con la Copa Petare, que cerró en el Coliseo de La Urbina

El Coliseo de La Urbina ya forma parte de la historia y del presente de nuestro fútbol sala (futsal) profesional venezolano. Con talento de calle, el anfitrión Club Deportivo Petare, Bambi FSC, Piratas de La Guaira y Centauros de Caracas, disputaron los duelos por el tercer lugar y el campeonato de la I edición de la Copa Petare. En la justa se coronó la escuadra mitológica.

David Rodríguez, integrante del departamento de prensa del evento copero, la jornada se inició con la definición del tercer peldaño del podio. Los petareños se midieron ante Bambi a las 5.30 pm, siendo un cotejo de constante ida y vuelta. Estaba en juego el podio y el orgullo.

Con el paso de la contienda, los dirigidos por el profe Mike Guerra salieron con todo para darle una alegría a una fanaticada que siempre apoyó a su elenco. Un resultado de 1-2 donde los chicos dirigidos por Arturo Rosas, en tiempo suplementario, se adjudicaron el tercer peldaño del podio de premiación.

Polémica en el juego

El transcurrir de este partido fue de emociones y polémica. Durante el segundo tiempo del compromiso, la expulsión del capitán del cuadro Petareño, Eiver Blanco, cambió ligeramente la dinámica de su equipo.

Pese a haber llevado todo al tiempo extra, no pudieron levantarse del gol en prórroga. No obstante, la afición que se hizo presente en el Coliseo les reconoció el gran esfuerzo realizado.

Posteriormente, en una pugna que trae consigo una lucha de titanes desde la Liga Futve Futsal, Piratas y Centauros se encargaron de brindar espectáculo para los amantes de la disciplina que siguieron el juego por la señal del canal de Youtube Club Deportivo Petare, Meridiano TV y los que asistieron al recinto de La Urbina.

El elenco guiado por el estratega Robinson Romero, que llegó a instancias finales derrotando 5-4 a Bambi y con un desgaste físico del esfuerzo realizado en el partido anterior, vio cómo un equipo litoralense que se esforzó en busca del objetivo.

Remontada mitológica

Pese a partir adelante en el digital, los mitológicos dirigidos por Robinson Romero se levantaron del 0-1 tempranero para que, en una ráfaga de futsal, dominaron la primera mitad para irse al descanso 2-4.

Para los segundos 20 minutos de tiempo efectivo, con el elenco litoralense a la desesperada buscando la épica, fueron los caraqueños quienes con par de goles pudieron lograr el partido.

Resultado final 2-6. De esta manera, se quedaron con los máximos honores de la I edición de la Copa Petare, un evento que marcó un antes y un después en el futsal nacional.

Caracas / Redacción Web