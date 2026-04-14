Cenizas arropan al sector Inavi de El Tigre por quemas indiscrimadas (+Fotos)

Vecinos del sector Inavi de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, denuncian la presencia de cenizas en sus hogares como consecuencia de quemas, supuestamente, provocadas de forma indiscriminada.

Luisa González, residente de la comunidad, detalló que aunque todos los días debe limpiar las partículas quemadas que ingresan a su residencia, es durante los fines de semana que parece intensificarse el problema.

"Eso también es otro inconveniente para lavar en el tiempo libre que tenemos, porque se nos ensucia la ropa y a veces agarra mal olor", comentó González.

Incendio en El Chaparral

Según lo manifestado por Alberto Morillo, otro habitante del lugar, las lluvias de cenizas en el sector Inavi provienen de incendios de vegetación en la vecina comunidad El Chaparral, donde existen caminos enmontados y, a su juicio, sin la adecuada atención gubernamental.

"En varias oportunidades hemos querido ir hasta allá y reclamar, pero para qué, si (los responsables) no hacen caso. Porque se excusan diciendo que tienen el monte limpio a fuerza de quemada, ya que la alcaldía limpia cada cierto tiempo, pero no es suficiente, por eso la gente quema", explicó.

Los vecinos ven con preocupación que este ambiente se vuelva cada vez más nocivo para la salud, especialmente para quienes padecen afecciones respiratorias crónicas.

"Hay que ser conscientes. Aquí hay niños y adultos mayores que viven con asma. Si las autoridades pueden hacer algo al respecto, por favor, no esperen tanto para venir", exclamó Morillo.

El Tigre / Damary Díaz