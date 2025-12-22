Celebraron en la plaza Bolívar con varias actividades Bicentenario del Decreto de Chuquisaca

En la plaza Bolívar de Carúpano, en el estado Sucre, se realizó la celebración por los 200 años del Decreto Chuquisaca, documento mediante el cual el Libertador Simón Bolívar decretó la protección de los bosques, al prohibir la deforestación indiscriminada y promover la arborización.

El concejal Raúl Subero, presidente de la Comisión de Infraestructura y Ambiente de la Cámara de Bermúdez, que organizó el acto, calificó el decreto como “muy importante”, ya que sentaba una medida de protección de la humanidad a través del ambiente.

Precisó que el documento fue emitido por Bolívar en la histórica ciudad boliviana, hoy conocida como Ciudad Sucre.

En la plaza Bolívar se presentaron ponencias sobre el decreto, una actividad cultural, con la presentación de galeronistas y la siembra de unas 30 plantas ornamentales y de grama en los espacios.

Subero señaló que están dispuestos a impulsar la revisión de ordenanzas en lo ambiental, para decretar la protección ambiental de algunas zonas del municipio.

Apoyo

El diputado por Sucre en la Asamblea Nacional, Carlos Martínez, miembro de la Comisión de Ecosocialismo, dijo que el decreto de Bolívar representa su visión en la construcción de la nueva República, después del avance del proceso independentista a nivel continental.

“Se convirtió en el primer ideario sobre la ecología a nivel mundial, con todas las decisiones que tomó en ese momento, que incluyó el mandato de sembrar un millón de árboles”.

Cree que se trata de una visión que debe contemplarse en todos los niveles educativos, en este momento que vive el país y que permita buscar un camino que cohabiten el hombre y la naturaleza.

Anunció que 2026 será declarado el año del Decreto de Chuquisaca, para la recuperación del medio ambiente, algo que apoyarán desde la AN y la cámara.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano