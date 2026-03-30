Celebraron Campeonato de Karate Do Tradicional en Playa Cangrejo

Recientemente se desarrolló el Campeonato de Karate Do Tradicional 2026 en Playa Cangrejo, Lechería, capital del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui.

El certamen de artes marciales, que se llevó a cabo con el apoyo del instituto de deportes de la jurisdicción morreña (Iamderu), reunió a atletas de la zona norte de la entidad oriental y sirvió como preparación para futuras citas nacionales.

Richard Chacín, senséi del Dojo Boyacá y organizador de la cita, informó que antes de la contienda se realizó el Ecotraining, un seminario especial en el que los alumnos de diferentes academias practicaron kata y kumite al aire libre.

"Nos sentimos orgullosos de realizar esta competencia, porque podemos impulsar la masificación del karate en el territorio anzoatiguense. Agradecemos al alcalde de Urbaneja, Manuel Ferreira, por brindar ayudar de manera logística a llevar a cabo esta importante actividad", dijo Chacín.

Ganadores

En kata para karatecas con cinturón morado-naranja, el triunfo se lo apuntó Samuel Mariño en la rama masculina, mientras que en el renglón femenino Débora Zacarías (cinta amarilla-naranja) se quedó con los máximos honores.

Addiel Carreño (naranja-verde) y Gadiel Giacaran (blanco) se impusieron en kata de sus respectivas categorías.

En kumite, modalidad Open, Samuel Mariño, Jesús Castro, Kímberli Cherena, Sebastián Rodríguez, Alex Rondón y Zacarías ganaron sus pugnas y se erigieron como los luchadores más destacados.

"En esta contienda, que es la primera que se hace al aire libre en Venezuela, también estuvieron presentes peleadores de Guárico y Apure. Fue un evento exitoso y esperamos repetirlo en 2027 con el favor de Dios", añadió Chacín.

Lechería / Joseph Ñambre