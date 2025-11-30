Celebrarán gala aniversario de la Escuela de Canto y Expresión de Matty Salinas en el ateneo

La Escuela de Canto y Expresión Matty Show celebra sus 22 años de trayectoria, ocasión que celebrarán junto con los 32 años de vida artística de su directora y principal intérprete Matty Salinas.

La cantante realizó una rueda de prensa para anunciar la realización de la gala aniversario, en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, el próximo 3 de diciembre a partir de las 4:00 de la tarde.

En el show se presentarán unos 30 talentos que han pasado por la escuela de canto y 10 alumnos más.

Oportunidad para talentos

Salinas resaltó que no quiso dejar pasar desapercibido los 32 años que lleva animando eventos con su talento vocal y el sabor que pone en cada tema que muestra en el escenario.

La cantante anunció que el show estará amadrinado por Rulah Halabi, Soraya Marcano, costurera de la escuela durante toda su vida y Lisa Marcano, “una super mamá de la escuela de canto”.

Entre los invitados especiales estará Javier Farías, el primer alumno que tuvo la academia y el vocalista Richard Rosario.

“Para todos mis alumnos, sé que van a brillar con luz propia, que esa es la idea, y van a demostrar en tarima lo aprendido durante este año y sé que todos van a lucir. Estamos muy felices por este aniversario”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano