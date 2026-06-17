Celebrarán aniversario de la autonomía de Guanta con sesión solemne en la plaza Bolívar

Las autoridades de Guanta celebrarán el XXXV aniversario de la autonomía del municipio portuario, este domingo 21 de junio, con una sesión solemne, que se llevará a cabo en la plaza Bolívar, a partir de las 9:00 am.

La actividad será abierta para los habitantes de la jurisdicción y contará con la presencia del gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano; el alcalde Yinder Saldivia, ediles de la ciudad, diputados del Consejo Legislativo (Cleanz), guardacosta, bomberos marinos y efectivos militares, entre otras personas.

Según el cronograma del día, está prevista una parada militar y entrega de reconocimientos y condecoraciones a personalidades que forman parte de la historia de Guanta.

Cultores asistirán al acto

En el acto también se encuentra contemplada la asistencia de cultores y emprendedores del municipio.

Las autoridades locales extendieron la invitación a la conmemoración del aniversario de la autonomía de Guanta a la población en general.

Guanta / Jesús Bermúdez