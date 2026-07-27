Celebran primer matrimonio indígena en la Diócesis de El Tigre (+Fotos)

En un ambiente de alegría y unión, la mañana de este domingo, 26 de julio, la comunidad kariña de Tascabaña I fue el escenario para celebrar el primer matrimonio indígena en la diócesis de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Desde la capilla Nuestra Señora del Carmen, filial de la parroquia Santiago Apóstol, monseñor José Manuel Romero Barrios, obispo de la diócesis, presidió la ceremonia de casamiento entre Rosa Minerva Medina y Luis Venancio Martínez Tamanaico.

La pareja contrajo nupcias luego de 45 años de casados por el civil y con nueve hijos. En su preparación para el matrimonio recibieron los sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación, convirtiéndose en un gran testimonio de amor, fidelidad y compromiso.

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‎Durante la homilía, monseñor Romero Barrios resaltó que la celebración coincidió con la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús y padres de la Santísima Virgen María.

"Contemplamos en Venancio y Rosa un regalo de fe para todos nosotros. Celebrar el sacramento del matrimonio en este día no es una casualidad; San Joaquín y Santa Ana nos enseñan el valor de la fidelidad, de la fe transmitida de generación en generación y de la sabiduría de los años", comentó.

Amor que se extiende

El obispo destacó que la unión de Venancio y Rosa no se queda solo en sus 45 años de amor, pues la pareja también ha sabido abrir las puertas de su hogar para la comunidad, al donar parte del terreno de su casa para la construcción de la capilla Nuestra Señora del Carmen.

"Nos han demostrado que la fe auténtica se traduce en generosidad. Donde hoy se reúne el pueblo de Dios a orar, ahí está la huella de su desprendimiento y de su amor por la Iglesia", manifestó.

El representante de la iglesia finalmente agradeció a los ahora esposos por dar su "Sí" ante Dios y por ser el primer matrimonio originario dentro de la joven diócesis tigrense, "y gracias por recordarnos que nunca es tarde para consagrar el amor ante el Señor", concluyó.

‎‎El Tigre / Damary Díaz