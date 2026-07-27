Reportan el fallecimiento de Ovidio González, exgobernador de Anzoátegui

A través de redes sociales, los familiares de Ovidio González, exgobernador de Anzoátegui, reportaron su fallecimiento este lunes. Tenía 95 años de edad.

González, quien fue el mandatario regional de 1989 a 1992, era médico de profesión y fue una de las figuras más conocidas del partido Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei).

De acuerdo con medios de comunicación nacionales, que no dieron a conocer las causas de su muerte, González fue el primer mandatario anzoatiguense electo por votación popular, gracias a la puesta en marcha de la Ley de Elección de Gobernadores en la penúltima década del siglo XX.

Trayectoria

Antes de enfocar su carrera en la política, González, nacido el 26 de febrde 1931, ejerció la medicina, tras gaduarse en la Universidad de Los Andes (ULA) en 1957. Se especializó en ginecología y obstetricia.

Impulsó la creación del Centro de Especialidades Anzoátegui en Lechería, capital del municipio Urbaneja, y fue presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui. Ejerció la locución en la emisora Ondas Porteñas 640, ahora conocida como Unión Radio 640 AM.

Puerto La Cruz / Redacción Web