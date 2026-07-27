Hernández: Anzoátegui ha dado pasos firmes en la reconstrucción del orden republicano para el país

Para el coordinador general de la organización política Renacer Republicano, William Hernández, el sector opositor "que está comprometido con la democracia" está dando pasos firmes en la reconstrucción del orden institucional y republicano que exige el país.

Precisó que el movimiento ha estado trabajando en impulsar el restablecimiento de los derechos ciudadanos a través del ejercicio pleno de los derechos civiles y la participación política de todos los sectores, así como en lograr la independencia institucional y la reforma del sistema electoral, a fin de devolver la autonomía y los contrapesos a las instituciones.

"Así se evitará la concentración del poder y se garantizará el respeto absoluto a la voluntad popular expresada en las urnas. Durante este tiempo también se han consolidado alianzas estratégicas con la comunidad de naciones libres para asegurar un proceso de reconstrucción ordenado y avanzamos en esquemas de acompañamiento internacional enfocados en la estabilidad social, la asistencia humanitaria y la supervisión imparcial de los procesos institucionales, protegiendo siempre la dignidad de la nación ", aseguró.

Pilar fundamental

Aunado a esto, el dirigente dijo que, como cuarto pilar fundamental, han estado velando por la justicia, el respeto a los derechos humanos y la reactivación económica del país.

"Desde Anzoátegui exigimos con firmeza la liberación total e incondicional de todos los presos políticos y la restitución plena de los derechos civiles mediante el cese de las inhabilitaciones arbitrarias. En el marco de la legalidad, entendemos que la estabilidad política requiere de libertad económica; por ello, impulsamos propuestas serias ante organismos e inversionistas internacionales para abordar la emergencia socioeconómica. En estos seis primeros meses, desde Anzoátegui hemos enfocado nuestras acciones en estos cuatro pilares fundamentales para devolverle la soberanía a los ciudadanos", acotó.

Para finalizar, Hernández prometió a la ciudadanía que acompañarán la reinstitucionalización del país, durante este segundo semestre del año, bajo la premisa de que "nadie está por encima de la Constitución y de que la ley debe ser la garante de nuestra libertad".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez