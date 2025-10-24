Celebración central en Carúpano por la canonización se realizará en Santa Catalina el domingo

La Diócesis de Carúpano, en el estado Sucre, invitó a toda la feligresía a participar este domingo, 26 de octubre en la Acción de Gracias Diocesana por la Canonización de Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández.

A través de su canal informativo, la diócesis precisó que se realizará una concentración y desde dos puntos saldrán peregrinaciones con las reliquias de los dos santos.

Los feligreses de las zonas pastorales Coromoto y San José se congregarán en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, en el sector El Mangle. Mientras que los fieles de la Zona Pastoral Santa Rosa, lo harán en la Catedral Santa Rosa de Lima.

Programa

Ambas peregrinaciones llegarán a las 4:00 pm a la parroquia Santa Catalina de Siena, donde se realizará la misa, oficiada por monseñor Jaime José Villarroel Rodríguez, obispo de Carúpano, acompañado por todo el clero.

Al culminar la eucaristía, a las 5:00 pm, se realizará el concierto a cargo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano