Casa Andrés Mata celebró aniversario con un desfile con dos escuelas por las calles de Carúpano

La Casa Andrés Mata de Carúpano, en el estado sucre, inició este jueves su programación aniversaria, con un desfile por las calles de la ciudad, en el cual participaron dos escuelas que se encuentran en el área de influencia de la institución cultural: la escuela pública República de Haití y la privada Simón Rodríguez.

Los pequeños escolares, personal de la Casa Andrés Mata, cultores y colaboradores, desfilaron a los compases de la Banda Show Virgen del Valle, que los acompañó durante el recorrido.

Programa

Luisa Martínez, presidenta de la Fundación Casa Andrés Mata, precisó que celebran 21 años de la apertura de la institución y decidieron hacerlos con los niños y la banda, para mostrar la alegría por la labor que cumplen en el ente.

La programación incluye la inauguración de la muestra pictórica “Espacios Encontrados”, de todos los pintores carupaneros, en un formato poco convencional, y que se realiza en su cuarta edición.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano