Carúpano inició la semana con pocas personas en la calle después del asueto de Semana Santa

Las fuertes precipitaciones que iniciaron el Domingo de Resurrección en el municipio Bermúdez del estado Sucre, se prolongaron a lo largo de la tarde de este lunes, e hicieron menos concurridas las calles de Carúpano.

Pocas personas salieron este inicio de semana a la calle, la mayoría fueron trabajadores del sector educativo y estudiantes que se reincorporaron a sus salones.

Mirian Veliz, de Guayacán, compraba en un comercio asiático y se quejaba de los precios. “Hay que comprar porque hay que llenar necesidades, pero dónde vamos a llegar con estos precios. Ve el caso del pollo que ya está en 1600 bolívares el kilo”.

Julio Martínez de Playa Grande destacó que salió a comprar para el almuerzo, porque la Semana Santa les dejó la nevera vacía. “Pero esto está solo y los precios por las nubes”.

La mayoría de los comercios tenían pocos compradores, situación que se agravaba en una parte de la ciudad donde cortaron la electricidad desde temprano y cuando llegó en una zona, se fue en la otra.

Cortes

“Hoy amanecieron cortando rabo y oreja, nos perdonaron en la temporada, pero ya se acordaron”, dijo Luis Méndez, habitante de Macarapana, al comentar la situación.

En un comercio asiático, su encargado, que declinó identificarse, dijo que en toda la mañana entraron personas “goteando”, y que la situación de las ventas era lenta.

Señaló que esperan que para el 15, cuando se activa el bono de guerra y las quincenas, se pueda ver más movimiento.

Sucre / Yumelys Díaz