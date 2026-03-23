Carúpano fue sede del Primer Encuentro Eucarístico Diocesano de Cofradías (+Fotos)

Este domingo, la parroquia San Rafael Arcángel de Playa Grande, en el estado Sucre, acogió el Primer Encuentro Eucarístico Diocesano de 2026. El evento fue organizado por la Unión Diocesana de Cofradías del Santísimo Sacramento (UDCSS).

Cerca de 300 personas asistieron a la actividad, entre miembros de las cofradías y fieles de la comunidad. Durante la eucaristía, presidida por el presbítero Wuilians Moreno, la cofradía de Playa Grande formalizó la bienvenida a una nueva integrante.

La celebración contó con la presencia de los niños de la catequesis, quienes portaron representaciones de la custodia. Los jóvenes caminaron junto al Santísimo y los hermanos de la UDCSS por las calles de la parroquia; este recorrido representó un signo de esperanza y vida para la zona.

Sucre / Corresponsalía