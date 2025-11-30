Carúpano | Ejecutan labores de acondicionamiento en el Paseo de la Virgen y en el Parque Miranda

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, abrió varios frentes de trabajo para acondicionar espacios públicos, con la cercanía de la temporada decembrina.

En el Paseo de la Virgen del Valle se realizan esta semana labores de mantenimiento integral en las áreas verdes, por parte de las brigadas ambientalistas.

Las labores comprenden saneamiento ambiental, desmalezado, recolección de desechos vegetales y remoción de escombros en los alrededores del Paseo de la Virgen del Valle, en la avenida Rómulo Gallegos.

Integración

La División de Alcantarillado y Asfaltado del Instituto Autónomo Municipal para los Servicios Públicos (Iamserp) ejecuta una jornada de limpieza y embellecimiento en el Parque Miranda, ubicado en la calle Libertad.

Las labores se desarrollan tanto en el área interna como en los alrededores de este emblemático parque, comprendieron barrido y pintura, con el objetivo de dejarlo en óptimas condiciones para el tradicional encendido navideño.

El operativo busca realzar el valor de uno de los espacios más representativos del municipio Bermúdez, consolidándolo como un punto de encuentro para el disfrute familiar y la convivencia ciudadana.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano