Fallece el juez Alvin Hellerstein, quien estaba a cargo del caso de Maduro y Flores

El tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York confirmó el fallecimiento del juez federal Alvin K. Hellerstein a los 92 años, poco antes de cumplir los 93. De acuerdo con la información facilitada por la corte, el deceso se produjo por causas naturales.

El magistrado supervisaba el proceso penal instaurado contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco de las acusaciones interpuestas por las autoridades judiciales estadounidenses.

Hellerstein, que asumió la condición de juez sénior tras una dilatada trayectoria en el estrado, fue nominado al cargo en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. A lo largo de casi tres décadas en la judicatura, lideró casos de alto perfil dentro del tribunal de distrito más importante de Estados Unidos.

Acciones importantes

Entre sus gestiones más destacadas figura la supervisión de las complejas demandas por negligencia e indemnizaciones civiles derivadas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Tras la confirmación de su deceso, las autoridades judiciales explicaron que las causas vinculadas al expediente contra Maduro y sus asuntos pendientes serán asignadas aleatoriamente a un nuevo juez mediante el sistema ordinario de reparto del tribunal neoyorquino.

La designación del nuevo titular permitirá la continuidad de los procedimientos legales correspondientes a esta causa federal.

Washington / Redacción Web