Carupaneros esperan el fin de año con compras de último momento para honrar las tradiciones

En Carúpano, en el estado Sucre, se aprestaban este miércoles 31 a despedir el año 2025 en medio de un clima lluvioso que, sin embargo, no impidió que muchos salieran a hacer compras de última hora para la cena de año nuevo, los estrenos y las tradiciones más comunes en el fin de ciclo.

Martha Patiño, compraba las uvas en un puesto de la calle Juncal, donde se instalan las carretillas con las frutas. “Cuesta 6000 mil bolívares el kilo y vamos a comprar el cuarto para repartir en la familia. Están grandes y hermosas. Así honramos la costumbre”.

Luis Bermúdez, vecino del centro de la ciudad, acompañaba a su hijo adolescente a comprar un pantalón en la calle Mariño, donde funciona el mercado de buhoneros de la ciudad. “Salimos porque aprovechamos para comprar pan, algunas frutas y al muchacho le faltaba un pantalón. Lo malo es la especulación con el dólar, aquí lo andan cobrando hasta en 500”.

Las calles del centro carupanero, pese a la pertinaz llovizna de este miércoles, mostraban una concurrencia considerable. Engel Pérez, compraba pan en una popular panadería de la calle Independencia para la cena de fin de año. “En mi casa hicimos malabares y completamos las hallacas, un poquito de carne, la ensalada y faltaba el pan, porque entre todos nos unimos y pusimos algo, así que esta noche vamos a comer en familia y a disfrutar en paz, que es lo que se quiere”.

Rituales

Del Valle Reyes también compraba frutas en la intersección de las calles Juncal con Güiria y señaló que buscaba unas lentejas para la abundancia. “A mí papá le gustaba mucho y en la casa quedó la tradición”.

Eglis Batista, quien buscaba ingredientes para una torta, dijo que todo está en la creencia. “Fíjate que el año pasado me dio por agarrar una maleta y al final terminé viajando fuera del país. Así que hay que tener fe y hacer los rituales”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano