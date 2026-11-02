Cumaná encendió la Navidad en medio de cortes eléctricos de hasta siete horas

La celebración navideña comenzó en Cumaná, capital del estado Sucre con el encendido de luces en la plaza Bolívar, una actividad organizada por la gobernación y la alcaldía del municipio Sucre que reunió a familias, emprendedores y artistas, en una ciudad donde los problemas con el suministro eléctrico siguen formando parte de la cotidianidad.

El evento, realizado la noche del domingo 1ero de noviembre, incluyó presentaciones musicales y culturales, además de una feria de emprendimientos. Sin embargo, la jornada tuvo como contexto los cortes programados de electricidad que alcanzan aproximadamente siete horas en distintas zonas de los 15 municipios de la entidad, así como interrupciones adicionales por fallas en el servicio.

Durante la actividad, la gobernadora, Jhoanna Carrillo, defendió la realización de las festividades pese a las dificultades que atraviesa el estado y aseguró que la intención es mantener espacios de encuentro para las familias.

“El desafío del tema eléctrico es a nivel nacional, más allá de eso, la vida no se paraliza; así nos pasó también con el agua. Creo que tu cumpleaños no se paraliza porque la luz no esté, igual se canta cumpleaños”, expresó.

Carrillo señaló que, ante las adversidades, considera importante mantener la mirada puesta en la posibilidad de recuperar la cotidianidad y propiciar encuentros de paz y felicidad durante la temporada decembrina.

Alcaldía espera respuestas

Por su parte, el alcalde de Cumaná, Pedro Figueroa, describió 2026 como un año complejo para el país y mencionó entre los acontecimientos que, a su juicio, han marcado este período se encuentran el ataque ocurrido el 3 de enero y el doble movimiento sísmico que afectó a Caracas y La Guaira, además de otras situaciones que han tenido repercusiones en la población.

Pese a ese escenario, el mandatario municipal sostuvo que las familias mantienen la expectativa por la llegada de la Navidad y las tradiciones propias de esta época.

Figueroa también afirmó que, luego de conversaciones entre el Ejecutivo nacional e inversionistas internacionales, esperan que durante los próximos meses se produzcan respuestas a los problemas de los servicios públicos, particularmente en el sector eléctrico.

Mientras tanto, el encendido de la Navidad en la plaza Bolívar dio inicio a las actividades decembrinas en la capital sucrense, en medio de las expectativas de los ciudadanos por una mejora en la prestación de los servicios básicos.

Cumaná / Lino Castañeda