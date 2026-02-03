Carrera de los Autos Locos se realizará como parte de la programación del Carnaval de Carúpano

Vuelve la diversión de la Carrera de los Autos Locos, en su tercera edición, como parte de los festejos del Carnaval Turístico Internacional de Carúpano, en el estado Sucre.

Su coordinador y creador, José Luis González, ofreció este martes una rueda de prensa para dar detalles del evento, que en esta nueva carrera viene con novedades, entre ellas una atractiva premiación que aportará la Alcaldía de Bermúdez.

De entrada, González anunció que el evento se realizará el domingo de Carnaval, el 15 de manera precisa, y contará con vuelta y media, con salida desde la concha acústica Luis Mariano Rivera, en la avenida Perimetral.

Novedades

Entre las novedades, está la participación de todos los equipos en el desfile del día sábado, la pool position que se realizará el domingo a las 9 de la mañana, la salida a las 12, la conformación de los equipos con seis en vez de cuatro personas, y la realización de un show retro en la concha, posterior al evento.

González anunció que se premiarán los tres primeros lugares: 1000 dólares para el ganador, $500 para el segundo y $200 para el tercero. También se otorgará $800 al mejor montaje y diseño. La organización otorgará premios especiales, que no serán anunciados aún.

Participación

Se espera la participación de unos 16 equipos, aunque González reconoció que el atractivo de los premios podría atraer a más participantes. Cuatro hombres y dos mujeres podrán conformar cada “escudería loca”, todos deben ser mayores de 15 años.

Invitó a propios y visitantes a acercarse para disfrutar del espectáculo, que en sus ediciones precedentes garantizó el sano esparcimiento de todos los asistentes. “Es una actividad para la familia y puedan tener un evento para participar en estos carnavales”.

Miguel Cabeza, director de Seguridad Ciudadana, ofreció garantías de resguardo a quienes se acerquen al evento, al tiempo que llamó a mantener el orden y la atención a los visitantes.

Anunció que durante la carrera se establecerá un perímetro de seguridad, con el fin de resguardar a los equipos, pero también a los espectadores.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano