Carrera de los Autos Locos se convirtió en un éxito de público con la victoria del Team Barbie

La Carrera de los Autos Locos se convirtió en el epicentro de la celebración del Carnaval de Carúpano en el estado Sucre, con un éxito indiscutible de público y de participantes, este domingo.

Desde las 9 de la mañana se dieron cita los particulares vehículos inscritos para la poll position y desde el mediodía comenzó la preparación para la largada.

Se trata de la tercera edición y el Team Barbie se alzó con la victoria de la carrera. El capitán del equipo, Julio Ramírez, agradeció a quienes lo apoyaron.

El vehículo pasó un mes en construcción, con un fuerte entrenamiento, que llevaron a cabo en la población de Playa Grande. Y el esfuerzo rindió sus frutos, porque obtuvieron un premio de 1000 dólares. “Dimos todo por el todo”.

José Luis González, coordinador del evento, resaltó la receptividad de la gente, que llenó la avenida Perimetral Rómulo Gallegos, donde se corrió a vuelta y media, con la participación de ocho equipos.

“El pueblo siempre está atento a estas actividades, es algo orgánico, que sale del mismo pueblo y es una iniciativa que se ha hecho colectiva, para que la gente pueda venir y pasar un rato agradable”.

Disfrute

Miguel Rivera, visitante de Monagas, quien acudió a la carrera con su familia, alabó el evento como algo novedoso y lleno de diversión. “Nos vinimos atraídos por los comentarios de las anteriores ediciones y pasamos un rato de risas”, dijo.

Similar opinión expresó el vecino de Charallave, Luis Montes, quien señaló que no se ha perdido una edición. “Aquí se viene a ver el esfuerzo que hacen los equipos con sus carros y el despelote que se forma en la carrera. Son los autos locos pues”.

Marilys Luna, también temporadista, pero del estado Carabobo, animó a que no dejen de hacer estas actividades en épocas de fiestas, porque ofrecen una opción de entretenimiento a los visitantes.

Invitación

En el evento estuvo presente la gobernadora Jhoanna Carrillo, quien resaltó que Sucre es un centro turístico importante en estos momentos.

Sobre la carrera, destacó la creatividad, el entusiasmo y el humor. “Quiero felicitar al comité organizador, la empresa privada, la alcaldía, las comunas, que se han sumado para hacer de estos carnavales 2026 un hecho único”.

Invitó a los sucrenses y a los venezolanos a visitar Carúpano en Carnaval, porque es un evento maravilloso.”Esperamos más de 30 mil temporadistas, en todo el destino y que bonito que Carúpano retome con fuerza la fiesta, con los operadores turísticos y las playas que son fascinantes. La invitación es disfrutar en familia”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano