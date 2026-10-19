PUD-Freites se pronuncia sobre fallas de servicios públicos en el municipio

Los partidos políticos que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y las organizaciones aliadas en el municipio Freites del estado Anzoátegui, emitieron un comunicado dirigido a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y a la opinión pública para fijar "una postura institucional firme ante la crítica situación de la infraestructura y los servicios públicos en Cantaura y las demás parroquias" de esa jurisdicción.

El texto fue dado a conocer por el vocero de la PUD en ese municipio, Jorge Díaz Bermúdez, quien detalló que el pronunciamiento del bloque opositor se encuentra fundamentado en el derecho constitucional de los ciudadanos a contar con condiciones de vida dignas, las cuales, según el documento, hoy se encuentran severamente comprometidas por deficiencias estructurales acumuladas.

"El comunicado resalta las deficiencias en el suministro de agua potable, la inestabilidad del sistema eléctrico y también aborda lo concerniente al manejo de los desechos sólidos y la vialidad", indicó Díaz Bermúdez.

No llega agua y se va la luz

El texto señala que existe una preocupante y prolongada discontinuidad en el servicio de agua por tuberías afectando gravemente a diversos sectores de la capital del municipio y a las zonas rurales golpeando la salud pública y la economía familiar.

También destaca que "las recurrentes fluctuaciones energéticas y la ausencia de un esquema de administración de carga predecible limitan el desarrollo comercial, paralizan las actividades institucionales y destruyen el patrimonio de los hogares de Freites".

En cuanto a la recolección de desechos sólidos expone que el servicio de aseo urbano requiere una reestructuración urgente para prevenir focos epidemiológicos.

Y en cuanto al deterioro de la red vial interna y agrícola señala que aísla a los productores e incrementa los costos de transporte.

Piden un plan

Frente a ese escenario, la PUD sostiene que la solución a los problemas colectivos pasa por el estricto cumplimiento de los deberes de las instituciones públicas y la correcta asignación de los recursos fiscales.

"Solicitamos un plan público de contingencia que involucre a la Hidrológica Venezolana (Hidroven) y a la municipalidad para regularizar de inmediato el suministro de agua potable y también unas mesas técnicas con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para evaluar el estado de las subestaciones locales y minimizar el impacto de los racionamientos", se lee en el texto.

Para finalizar, solicitan enfocar los recursos públicos en el mantenimiento urgente de la vialidad y en la dotación de equipos para la recolección de desechos sólidos.

Cabe destacar que las organizaciones políticas expresan su disposición "de canalizar institucionalmente las demandas del pueblo de Freites promoviendo soluciones viables y ejerciendo la contraloría social" que les corresponde en el marco de la ley.

La PUD y sus aliados

El comunicado fue suscrito por los representantes de los partidos Copei -Odca, Encuentro Ciudadano, Primero Justicia, Acción Democrática en Resistencia, Voluntad Popular, La Causa R y Proyecto Venezuela, como integrantes de la PUD.

También lo firmaron los dirigentes de los partidos políticos y organizaciones aliadas: Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Renacer Republicano, Con los Ciudadanos Movimientos Independientes y Amigos de María Corina.

Cantaura / Danela Luces