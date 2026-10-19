Carlos Velásquez es el nuevo vocero de la PUD en Anzoátegui

En una reunión llevada a cabo en Barcelona, Carlos Velásquez, dirigente de Voluntad Popular (VP) en Anzoátegui, fue electo de manera unánime como nuevo vocero de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el estado.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones políticas que integran la coalición, entre esas, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), La Causa R, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, Copei ODCA y VP.

De forma virtual también se unieron a la reunión los encargados de las plataformas municipales de la entidad.

Velásquez, quien releva en el cargo al dirigente Aldo Martínez, de Proyecto Venezuela, estará al frente de la PUD entre octubre y diciembre.

Cabe resaltar que esta es la segunda vez que el dirigente de Voluntad Popular asume la vocería de la alianza opositora en la entidad.

El político agradeció la confianza de los partidos de la PUD y prometió cumplir con los acuerdos emitidos por la plataforma a nivel nacional para lograr la recuperación del país.

Barcelona / Jesús Bermúdez