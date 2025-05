Caracas | Poca afluencia de votantes durante la mañana del #25May

A media mañana del 25 de mayo, jornada de los comicios regionales y parlamentarios, era modesta la afluencia de votantes que se notaba en algunos centros electorales en Caracas y de ciudades satélites como La Guaira.

Un total de 21.485.669 electores están convocados a votar este 25 de mayo, en 15.736 centros habilitados con 27.713 mesas. Pasadas las 8:00 a.m. del domingo, la rectora del CNE, Rosalba Gil Pacheco, informaba que 94,77% de las mesas electorales ya estaban instaladas y aseguraba que la asistencia del personal técnico del ente comicial de los miembros de mesa era del “100%”

En el este de Caracas no se escuchó la diana. A primera hora de la mañana eran pocos los centros de votación que mostraban actividad, según un recorrido hecho por Runrun.es Ni siquiera los miembros de mesa estaban completos como para iniciar las votaciones. Los listados con las mesas instaladas y los votantes inscritos para cada una de ellas comenzaron a aparecen en las paredes de las escuelas después de las 7:00 a.m. En algunos había personas esperando, en otros, ni siquiera.

Cerca de las 8:00 a.m. miembros de mesa del Colegio San Ignacio de Loyola pusieron los listados de las mesas instaladas.

Más allá de los centros de votación, la ciudad registraba actividad como de cualquier domingo; comercios y panaderías abiertas e incluso un mercado a cielo abierto que suele instalarse los domingos en la Av. Rómulo Gallegos a la altura de El Marqués, tampoco se tomó el día libre. La avenida Boyacá estaba para uso recreativo como todos los domingos y no para el tráfico vehicular como suele hacerse cuando hay elecciones.

En el Colegio Francia, de La Carlota, algunas personas esperaban por ingresar al centro de votación.

Presiones e irregularidades

Una votante que ejerció su derecho en el Colegio Cristo Redentor, carretera vieja a El Junquito, vía Catia, narró a este medio una irregularidad que le ocurrió durante el proceso. Asegura que aunque escogió una opción distinta al momento de votar, los que le salieron en el comprobante fueron los candidatos del oficialismo: “Reclamé y me dijeron que no, que eso fue lo que elegí y lo reclamé varias veces hasta que me cansé y me fui”, contó.

En otros reportes también desde Catia, ciudadanos informaron que miembros de algunos consejos comunales enviaron mensajes a los respectivos grupos para indicarles a los habitantes de ciertos sectores que debían avisar después de sufragar.

En Catia La Mar y Maiquetía, según trascendió, a los líderes de calles les conminaron a tomarse fotos en la puerta de los centros “con las personas que lleven a votar”, reveló una ciudadana.

Caracas /Runrunes