Autoridades sanitarias descartan riesgo de propagación de Hantavirus en Anzoátegui

Las autoridades sanitarias de Anzoátegui informaron este martes que no existe riesgo de propagación del Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) en la entidad, luego de los tres fallecimientos registrados en la población de Boca del Pao.

Citado en una nota de prensa difundida por el equipo de Comunicaciones de la gobernación, el presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) y autoridad única de Salud en el estado, Roberto Rojas, indicó que, tras el comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Salud que confirmó la presencia de casos de la enfermedad, se activaron acciones de vigilancia y control en la zona. Agregó que hasta el momento no se han detectado nuevos casos sospechosos.

Junto a la directora regional de Epidemiología, Janette Rosales, explicó que equipos de Salud Ambiental y Control de Vectores fueron desplegados para ejecutar labores de desinfección y desratización en el área donde se registraron los contagios.

Rosales señaló que el virus es transmitido por roedores silvestres y que el contagio ocurre principalmente al inhalar partículas provenientes de orina, heces o saliva de estos animales en espacios cerrados de zonas rurales o agrícolas. Añadió que no existe evidencia de transmisión de persona a persona en el país.

Las autoridades recomendaron a la población mantener las medidas de prevención, evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar fiebre, vómitos, diarrea u otros síntomas compatibles con la enfermedad.

Barcelona / Redacción web