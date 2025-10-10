Capriles: Premio Nobel otorgado a Machado es un reconocimiento a su “esfuerzo y perseverancia”

El dirigente de Unión y Cambio, Henrique Capriles Radosnki, envió sus felicitaciones a la dirigente de Vente Venezuela (VV) María Corina Machado, luego de que se anunciara la mañana de este viernes la adjudicación del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora.

Capriles apuntó que se trataba de un reconocimiento “a todo su esfuerzo de organización, promoción, perseverancia para que millones de venezolanos en las peores condiciones se expresaran democráticamente en las elecciones presidenciales (del 28 de julio) de 2024. En defender la sagrada soberanía popular”, apuntó a través de sus redes sociales.

El también ex gobernador de Miranda, quien en el pasado ha adversado posiciones de Machado, pidió que este reconocimiento “sea otro impulso para alcanzar la paz” y que Venezuela “deje atrás el sufrimiento y recupere la libertad y la democracia por la que se ha luchado por tantos años”.

“La paz siempre será el camino a la meta. La paz es el anhelo de la gran mayoría de los venezolanos”, agregó Capriles.

Caracas / Rodolfo Baptista