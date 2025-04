Capriles insta a la oposición a no caer en el "falso dilema" sobre la participación en comicios

El candidato opositor a la Asamblea Nacional (AN) Henrique Capriles hizo este martes un llamado al antichavismo a no caer en «un falso dilema» de participar o no en las elecciones regionales y legislativas del próximo 25 de mayo, cuya campaña comenzó este martes.

«No podemos dividirnos, ni caer en un falso dilema porque el adversario nuestro no es el que está desanimado», señaló el opositor en el acto de presentación de la candidatura a la gobernación del estado Miranda, Juan Requesens, quien estuvo preso cinco años acusado de atentar contra el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En ese sentido, Capriles afirmó que negarse a votar es permitir que el Gobierno se salga «con la suya» e indicó que el adversario «son los que han destruido este país, los que están hoy todavía en el poder».

«Para mí, el 25 de mayo es: o seguimos vivos luchando con lo que tenemos o sencillamente caemos en la resignación, en la desesperanza y el Gobierno se sale con la suya», agregó el dos veces candidato presidencial.

Capriles, quien se apartó junto a varios opositores de la directriz de la coalición antichavista de no postularse a las votaciones de mayo próximo, deseó que quienes «hoy no están de acuerdo en votar» se sumen «a hacer uso de su derecho», que -consideró- como un instrumento «para resistir».

Según el antichavista, acudir a las urnas es «reivindicar el 28 de julio de 2024», fecha de las presidenciales en las que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, sobre Maduro, cuya victoria fue proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos rectores son afines al chavismo.

Este martes, el CNE instó a los partidos, candidatos y medios de comunicación a promover una campaña «armónica, constructiva, respetuosa de las leyes y reglamentos», según una información difundida por el medio estatal Venezolana de Televisión (VTV), que cita como fuente el canal de Telegram de la institución.

En los comicios de mayo, se escogerán gobernadores, consejos legislativos y representantes del Parlamento, con la participación de 6.687 candidatos de 54 organizaciones políticas, entre ellas 36 con fines nacionales, 10 regionales y 8 indígenas, de acuerdo con cifras difundidas por el ente electoral.

La PUD mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección «precipitada, injusta y viciada» por parte de «un árbitro severamente cuestionado», en referencia al CNE.

El organismo convocó a comicios regionales y legislativos sin que, hasta la fecha, haya publicado los resultados desagregados de las presidenciales de julio pasado que confirmen la victoria de Maduro.

Pese a la postura de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones de mayo próximo.

Caracas / EFE