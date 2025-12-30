Capriles: diferencial cambiario en Venezuela castiga a quien cobra en moneda local

El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles afirmó este lunes que el diferencial entre los tipos de cambio en Venezuela es un "impuesto silencioso" que castiga a los venezolanos con ingresos en la moneda local, el bolívar.

En un mensaje publicado en X, el también diputado electo afirmó que nadie detiene "el caos económico" en el país suramericano, destacando una amplia brecha entre el tipo de cambio oficial -que fija el Banco Central de Venezuela (BCV)- y que este lunes cerró en 298,14 bolívares por dólar, mientras que, afirmó, "en el mercado paralelo" el valor "supera con creces" los 500 bolívares por dólar.

En este sentido, explicó que estas diferencias afectan a quienes reciben sus salarios e ingresos en bolívares pues "los precios se fijan al dólar más alto, pero los ingresos se ajustan al más bajo" y esto, agregó, genera como resultado "más pobreza".

"El diferencial cambiario no es solo una cifra, es la evidencia de la profunda desconexión entre el discurso oficial y la vida cotidiana de la gente", aseguró.

Asimismo, denunció "el desinterés gubernamental", citando "gastos opacos, propaganda, estructuras ineficientes y decisiones que no priorizan la estabilidad ni el bienestar de los venezolanos" y pidió "soluciones reales" para esta crisis.

Por esto, acusó al Gobierno, dirigido por Nicolás Maduro, de no hacer "un esfuerzo mínimo" por estimular la economía, eliminar impuestos que "dificultan más la compra" y tampoco "protegen el ingreso familiar".

"Sin una política cambiaria coherente, sin disciplina fiscal y sin un compromiso auténtico con la economía de la familia venezolana, el país seguirá atrapado en un ciclo de devaluación acelerada y con MÁS pérdida de calidad de vida", declaró.

Caracas / EFE